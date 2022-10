Stand: 26.10.2022 07:31 Uhr Neustadt: Schäden durch Diebstahl von Gullydeckeln

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) werden vermehrt Gullydeckel geklaut. In den vergangenen Wochen seien in der Kernstadt 20 Kanalabdeckungen gestohlen worden, sagte ein Sprecher. Vor allem abseits der vielbefahrenen Straßen würden sie entwendet. Auch deshalb gehe man davon aus, dass die Täter Metalldiebe sind. Die Stadt hat Anzeige erstattet und bittet Bürgerinnen und Bürger darum, vorsichtig zu sein: Ein offener Schacht sei extrem gefährlich, so der Sprecher. Wer etwas Verdächtiges bemerke, solle sich bei der Polizei melden. Nach Angaben des Sprechers kostet es die Stadt mittlerweile rund 10.000 Euro, wenn sie einen Gullydeckel neu beschaffen muss. Hinzu kämen weitere 500 bis 600 Euro für den Einbau.

