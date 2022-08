Stand: 19.08.2022 20:39 Uhr Neustadt: Mann wird niedergestochen und stirbt in Pizzeria

In Neustadt am Rübenberge ist am Freitag ein Mann bei einer Messerstecherei getötet worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Hannover gegen 17.55 Uhr vor einer Pizzeria. Demnach waren zunächst zwei Radfahrer in Streit geraten. Warum - und in welcher Beziehung die beiden standen - war am Abend noch nicht klar. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe einer der beiden Radfahrer mit einem Stichwerkzeug auf den anderen eingestochen, erklärte ein Polizeisprecher. Das Opfer hätte sich noch in die Pizzeria geschleppt, sei dort aber gestorben. Bei der Auseinandersetzung sei auch eine Frau verletzt worden, so der Beamte weiter. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Welche Rolle sie bei dem Streit spielte, war ebenfalls noch unklar. Der mutmaßliche Täter konnte unmittelbar nach dem Zwischenfall von einer Polizeistreife gefasst und festgenommen werden.

