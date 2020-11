Stand: 14.11.2020 13:12 Uhr Neustadt: 24-Jähriger nach Macheten-Angriff in Lebensgefahr

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonnabend in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Wohnung des Opfers. Der 24-Jährige kam mit stark blutenden Wunden am Hals in eine Klinik. Die Beamten nahmen einen 22-jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser hatte selbst den Notruf gewählt, schweigt aber bislang zu den Vorwürfen. Er soll noch im Laufe des Wochenende einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe sind weiter unklar.

