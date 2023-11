Stand: 09.11.2023 08:14 Uhr Neun Weltkriegs-Granaten bei Nienburg entdeckt

In Liebenau (Landkreis Nienburg) sind neun Weltkriegs-Granaten gefunden worden. Nach Angaben der Polizei Nienburg hatten Mitarbeiter eines Unternehmens für Sandabbau am Mittwoch einen stark verrosteten Gegenstand entdeckt. Dieser stammte offenbar aus einer Lieferung vom Abbaugelände. Dort wurden zwei weitere verdächtige Objekte gefunden. Experten des Kampfmittelräumdienstes aus Hannover rückten an. Bei einem untersuchten Gegenstand handelte es sich um eine scharfe Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. In einer freigelegten Mulde wurden insgesamt sechs identische Granaten frei gegraben. Alle Sprengkörper wurden abtransportiert. Zuletzt musste eine Weltkriegs-Granate an der A2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) gesprengt werden.

