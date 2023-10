Stand: 13.10.2023 09:07 Uhr Neun Festnahmen bei Drogenkontrolle in Hannover

Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei am Dienstag mehrere Drogendealer festgenommen. Unter anderem beobachteten die Beamten einen 25-Jährigen beim Verkauf von Kokain. Wie die Ermittler berichten, handelt es sich bei dem Mann um einen Wiederholungstäter. Das Amtsgericht Hannover verurteilte ihn in einem beschleunigten Verfahren zu drei Monaten Haft. Insgesamt nahmen die Beamten bei der Aktion neun junge Männer in Gewahrsam. In vier Fällen landeten die Festgenommenen bereits wenig später vor einem Richter und erhielten Geldstrafen.

