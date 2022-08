Stand: 24.08.2022 07:59 Uhr Neues Schuljahr startet ohne Masken- und Testpflicht

Einen Tag vor Beginn des neuen Schuljahres informiert Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute in Hannover über die Neuerungen. Das Schuljahr startet ohne Masken- und Testpflicht. An den ersten fünf Schultagen können sich Schüler zu Hause testen, bevor sie zur Schule gehen oder fahren. Das Angebot ist allerdings freiwillig, es besteht keine Testpflicht. Das Land empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Im vergangenen Schuljahr geriet der Minister wegen einer vergleichsweise niedrigen Unterrichtsversorgung in die Kritik. Diese erreichte den niedrigsten Wert seit 19 Jahren.

