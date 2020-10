Stand: 29.10.2020 08:31 Uhr Neues Parkhaus für Pendler in Hannover-Wettbergen kommt

Am Stadtbahn-Endpunkt in Hannover-Wettbergen soll ein neues Parkhaus für Autos und Fahrräder entstehen. Das hat der Verkehrsausschuss der Region entschieden. Neben zwei Stadtbahnlinien gebe es dort auch Anschluss ans Busnetz. Für viele Pendler sei die Station zum Umsteigen wichtig, sagte ein Sprecher. Im neuen Parkhaus sollen 300 Pkw-Plätze und 100 Fahrrad-Plätze entstehen. Der Bau soll 2023 fertig sein. Die Region rechnet mit Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro.

