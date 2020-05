Stand: 09.05.2020 18:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Neues Konzept: 88-Stunden-Baustelle auf der A2

Mit einem geänderten Baustellen-Management will das Land Niedersachsen Straßenbau-Arbeiten und -Projekte beschleunigen. Auf der Autobahn 2 bei Hannover soll über Himmelfahrt ein 3,7 Kilometer langer Fahrbahnabschnitt innerhalb von 88 Stunden erneuert werden. Normalerweise würden sich diese Arbeiten über rund sechs Wochen erstrecken, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Nun sei die Maßgabe, diese Arbeiten rund um die Uhr und binnen dreieinhalb Tagen zu erledigen.

Generalunternehmer betreut Sanierung auf der A2

Erprobt wird das neue Konzept an dem A2-Abschnitt zwischen dem Kreuz Hannover-Buchholz und der Überführung L381 in Fahrtrichtung Dortmund. Dieser Bereich wird dafür über das Wochenende vom 20. Mai bis 24. Mai komplett gesperrt. Durch die Auftragsvergabe an einen Generalunternehmer werde die Koordination der Bauarbeiten verbessert und somit Zeit gespart, teilt das Ministerium weiter mit. Darüber hinaus sei sichergestellt, dass die Umleitungen baustellenfrei sind. Werde die vereinbarte Bauzeit überschritten, drohten dem Unternehmen Vertragsstrafen.

Althusmann: "Wir wollen Maßstäbe setzen"

Am 1. Januar 2021 geht die Zuständigkeit für den Betrieb der Autobahnen von der Landesstraßenbaubehörde auf den Bund über. "Mit diesem sehr ambitionierten Bauprojekt auf der A2 wollen wir Maßstäbe setzen", sagte Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU).

