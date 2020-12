Stand: 15.12.2020 15:38 Uhr Neuer Höchstwert: 44 Corona-Tote in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Corona-Toten binnen eines Tages auf einen neuen Höchstwert von 44 gestiegen, wie das Sozialministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Der bisherige Höchstwert hatte am 9. Dezember bei 42 gelegen. Damit gibt es bisher in Niedersachsen im Zusammenhang mit der Pandemie 1.473 Tote. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg landesweit im Vergleich zum Vortag um 851. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums wies darauf hin, dass die 44 Toten die Änderung der gemeldeten Fälle zum Vortag und nicht zwangsläufig das Sterbedatum 14. Dezember darstellten. So sei es möglich, dass die Zahl durch einen durch das Wochenende bedingten Meldeverzug eine Summe aus den vergangenen Tagen aufzeige.

