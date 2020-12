Stand: 03.12.2020 07:09 Uhr Neuer Containerbahnhof in Lehrte startet Testbetrieb

In Lehrte (Region Hannover) nimmt heute ein neuartiger Containerbahnhof seinen Testbetrieb auf. Der reguläre Umschlag von Gütern im sogenannten Megahub soll im April starten. Das Besondere an der Anlage ist, dass hier Container nicht nur zwischen Lastwagen und Zügen, sondern auch zwischen Zügen umgeladen werden können. Es handelt sich um den ersten Containerbahnhof dieser Art in Deutschland. 171 Millionen Euro flossen in Planung und Bau des Terminals, in dem bis zu 75 Menschen arbeiten sollen. Der Megahub übernimmt auch die Aufgaben des innerstädtischen Containerbahnhofs Hannover-Linden, der im kommenden Jahr geschlossen werden kann.

