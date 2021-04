Neue Software-Plattform: Continental kooperiert mit Amazon Stand: 15.04.2021 17:32 Uhr Der Automobilzulieferer Continental aus Hannover und der US-Konzern Amazon wollen gemeinsam eine Software- und Hardware-Plattform entwickeln. Autos sollen so besser mit dem Internet vernetzt werden.

Das zentrale Instrument heißt "Continental Automotive Edge Plattform" (CAEdge). Es sei die erste Plattform dieser Art im Markt, sagte Conti-Technikchef Dirk Abendroth am Donnerstag. Mit ihr sollen sich auch neue Algorithmen rascher entwickeln lassen. Anwendungsmöglichkeiten für höheren Datenfluss im Innenraum des Autos seien die Erkennung von Müdigkeit oder präzisere Sprachsteuerung.

Autos sollen besser mit Internet vernetzt werden

In dem Instrument enthalten sind Module für die Entwicklung und das Aufspielen neuer Programme bis zu deren Wartung. "So wird es in Zukunft bequem möglich sein, über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs gewünschte Funktionen durch Software-Updates zu beziehen", sagte Abendroth. Gleichzeitig sollen das Tempo und die Datensicherheit erhöht werden. Die Vernetzung laufe in zwei Richtungen: "Einerseits geht es um eine stärkere Anbindung der Fahrzeuge an die Internet-Welt und die Möglichkeit, mehr Daten in die Cloud zu laden - andererseits darum, Daten aus der Cloud in neue Zusammenhänge zu bringen, die so noch nicht möglich waren", sagte Abendroth.

Conti und Amazon wollen länger kooperieren

"Wir erproben das jetzt in der Serienentwicklung eines Herstellers", sagte Abendroth weiter. "Eine erste Pilotanwendung ist dann ab August geplant, ab dem Jahresende soll das Konzept für weitere Kunden geöffnet werden." Vereinbart sei eine langfristige Zusammenarbeit mit Amazon. Der Dax-Konzern aus Hannover will sich künftig verstärkt auf Software, Sensorik und Fahrzeug-Elektronik konzentrieren und investiert dafür Milliarden.

