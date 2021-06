Stand: 22.06.2021 21:45 Uhr Neue Masche: Betrüger gaukeln Seniorin einen Fluch vor

Wie die Polizei in Hannover am Dienstag mitteilte, haben am Montag in Hannover-Vahrenheide zwei bislang unbekannte Frauen Geld im fünfstelligen Bereich erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die beiden Frauen eine Seniorin vor einem Discounter an. Im Laufe des Gespräches bekannte das Duo der Frau, dass sie verflucht sei. Dies "bewiesen" sie ihr dadurch, dass sie der Frau ein Ei über den Bauch rieben. Das Ei wurde in einer Serviette eingewickelt und vor Ort zerstört. In der Serviette entstand ein dunkler Fleck, welcher den Fluch beweisen sollte. Sie könnten ihr jedoch helfen und forderten sie auf, ihr verfügbares Bargeld zu holen. Die 70-Jährige fiel auf den Trick herein und händigte ihr Erspartes aus. Die Polizei bitte um Hinweise.

