Stand: 26.12.2020 15:22 Uhr Neue Lust an der Handarbeit: Stricken im Trend

Die Zeiten, in der Stricken weithin als Hobby für "Omis" galt, sind offenbar vorbei. Stricken hat sich als Trend durchgesetzt, in sozialen Netzwerken gilt der virtuose Umgang mit Nadel und Knäuel wieder als schick. Anbieter wie "We Are Knitters" oder "Wool And The Gang" erreichen mit fertigen Paketen mit Wolle, Nadeln und Anleitung verschiedene Zielgruppen. Auch Textildesignerin Anne-Susanne Gueler aus Hannover beobachtet diese Entwicklung. Im Vordergrund stünde die Qualität des Materials und die dürfe dann auch etwas kosten. Die "Initiative Handarbeit", in der sich die nach eigenen Angaben führenden Anbieter der Handarbeitsbranche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben, spricht von einem "deutlichen Zuwachs". 2020 sei ein "Ausnahmejahr" mit extrem gestiegenen Umsätzen.

Weitere Informationen 5 Min Alte Hobbys neu entdeckt Sticken, Häkeln, Stricken, Kochen und Backen sind wieder in. Per Video im Internet lernen Interessierte Maschen zu verbinden und wie man Torten eindrucksvoll verziert. (06.04.2020) 5 Min

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.04.2020 | 11:30 Uhr