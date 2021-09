Stand: 21.09.2021 11:45 Uhr Neue Ausstellung "Frauenwelten" im Dommuseum Hildesheim

Das Dommuseum Hildesheim widmet sich vom 24. September bis zum 6. Februar der Geschichte der Frauenklöster in Heiningen und Dorstadt (Landkreis Wolfenbüttel). In der Ausstellung "Frauenwelten" sollen herausragende Kunstwerke aus den beiden Häusern, darunter Goldschmiedewerke, Textilien und Handschriften präsentiert werden, wie das Museum mitteilte. Besonderer Höhepunkt der Ausstellung werde die mediale Präsentation der sogenannten Philosophiedecke von 1516 sein. Der bestickte Wandbehang aus Heiningen stellt die Wissensdisziplinen des Mittelalters allegorisch dar. Die Präsentation solle die Bedeutung des Konvents von Heiningen in der frühen Neuzeit unterstreichen, hieß es. Das Kloster in Heiningen wurde um das Jahr 1000 gestiftet, der Konvent in Dorstadt knapp 200 Jahre später. Die Klöster sind eng verbunden mit der Geschichte des Bistums Hildesheim.

