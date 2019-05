Stand: 24.05.2019 07:24 Uhr

Netzausbau: Lies fordert mehr Akzeptanz

Vor einem Treffen der Energieminister der Länder mit Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU) in Hannover hat Niedersachsens Energie- und Umweltminister Olaf Lies (SPD) die Bedeutung des Stromnetz-Ausbaus betont. Der Dialog über die Akzeptanz sei wichtig, sagte Lies. "Aber wir müssen auch alle den Rücken mal gerade machen und sagen: Wir brauchen den Netzausbau. Ohne Netzausbau gelingt uns die Energiewende nicht, und ohne Energiewende erreichen wir die Klimaschutzziele nicht."

Videos 01:27 Niedersachsen 18.00 SuedLink: Tennet stellt Trassenverlauf vor Niedersachsen 18.00 Der Netzbetreiber Tennet hat den genauen Verlauf der geplanten Stromtrasse SuedLink vorgestellt. Demnach soll die Leitung westlich von Hannover verlaufen. Video (01:27 min)

Netzausbau verzögert sich

Die Ministerrunde will den Prozess der Energiewende über die Ländergrenzen hinweg koordinieren und Hemmnisse abbauen. Beim Ausbau der Stromnetze, die Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren sollen, gibt es weiterhin Verzögerungen. Vielerorts protestieren Menschen gegen die Stromtrasse SuedLink. Derzeit kann Ökostrom mitunter nicht ins Netz eingespeist werden, weil dafür die bisherigen Leitungen nicht ausreichen. Zudem hat Deutschland sich vorgenommen, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen und ihren Anteil bis 2030 von derzeit 36 Prozent auf 65 Prozent zu steigern. Lies forderte außerdem einen schnelleren Ausbau der Windenergie an Land.

