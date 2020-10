Stand: 22.10.2020 07:29 Uhr Neonazi nach Attacke zu Bewährungsstrafe verurteilt

Nach einem gewaltsamen Angriff auf eine dunkelhäutige Frau hat das Amtsgericht Hannover einen mutmaßlichen Neonazi zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte die 39-Jährige im vergangenen November in der Innenstadt auf offener Straße zunächst beleidigt, heißt es in dem Urteil. Kurz darauf schlug und trat er auf die Frau ein. Die Attacke ereignete sich vor den Augen ihrer neunjährigen Tochter. Das Kind sei dabei traumatisiert worden, so ein Gerichtssprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.10.2020 | 06:30 Uhr