Neben der A7: Polizisten reanimieren betrunkenen 21-Jährigen

Aufmerksame Autofahrer auf der A7 haben einen 21-Jährigen vor dem Tod bewahrt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Verkehrsteilnehmer den Mann am Samstag am Rand der Autobahn nahe Hildesheim liegen gesehen und gemeldet. Als eine Polizeistreife eintraf, habe der 21-Jährige nicht mehr geatmet. Die Beamten begannen daraufhin mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurz vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes habe der Mann wieder zu atmen begonnen und sei wieder zu sich gekommen. Der laut Polizei offenbar stark alkoholisierte Mann kam zur weiteren Untersuchung in ein Hildesheimer Krankenhaus. Die Fragen der Beamten wollte der 21-Jährige jedoch nicht beantworten - stattdessen sei er verbal aggressiv geworden. Wie er neben die A7 gekommen ist, sei deshalb unklar.

