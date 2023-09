Stand: 29.09.2023 09:46 Uhr Nashorn-Nachwuchs: "Fabiana" im Serengeti-Park geboren

Im Serengeti-Park Hodenhagen (Landkreis Heidekreis) ist ein kleines Nashorn-Baby zur Welt gekommen. Nach knapp 1,5 Jahren Tragzeit hat die Breitmaulnashornkuh "Claudia" das Nashorn-Mädchen "Fabiana" geboren. "Fabiana" sei der erste Nachkomme des Zuchtbullen "Ekozu" und gelte als genetisch besonders wertvoll. Das Breitmaulnashorn ist laut Serengeti-Park das zweitgrößte Landsäugetier nach dem Elefanten. Die südlichen Breitmaulnashörner stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN). Sie gelten als potenziell gefährdet. Aktuell soll es noch rund 20.000 Breitmaulnashörner in freier Wildbahn geben. Fast die ganze Population lebt in nur vier afrikanischen Ländern: Südafrika, Namibia, Zimbabwe und Kenia. Die Geburt des Nashorns reiht sich in weitere Artenschutz-Bemühungen des Serengeti-Parks: Im Frühjahr hatte es Nachwuchs bei den sibirischen Tigern gegeben.

Weitere Informationen Serengeti-Park: Erstmals Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern Nun gibt es Bilder, wie das im April geborene Brüderpaar munter durch das Außengelände des Tierparks in Hodenhagen tollt. (08.07.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.09.2023 | 08:30 Uhr