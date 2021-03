Stand: 19.03.2021 07:24 Uhr Nagellackentferner und Zigarette führen zu Brand in Celle

Zwei Menschen sind bei einem Brand in Celle am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Nagellackentferner und eine Zigarettenkippe nach bisherigen Erkenntnissen Auslöser des Brandes. Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, gab an, die Flasche mit dem Nagellackentferner sei ihm heruntergefallen und zerbrochen. Vor Schreck habe er seine Zigarette in die Lache fallen lassen, woraufhin es eine Stichflamme gegeben habe, teilte die Polizei mit. Das Mehrfamilienhaus wurde wegen des Feuers am Abend geräumt. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.03.2021 | 06:30 Uhr