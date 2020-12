Stand: 26.12.2020 10:02 Uhr Nachfrage nach E-Autos in Niedersachsen wächst

In Niedersachsen werden immer mehr Anträge auf die staatliche Förderprämie für Elektroautos gestellt. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bis November gab es demnach rund 17.000 dieser Anträge. Das sind drei Mal so viele wie im gesamten Vorjahr. Während der Corona-Pandemie wurde die Prämie massiv erhöht. Die Nachfrage stieg daraufhin rasant. In Niedersachsen gibt es momentan rund 3.000 Ladesäulen für E-Autos. Für den weiteren Ausbau der Ladepunkte stellt die Landesregierung zehn Millionen Euro bereit.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.12.2020 | 10:00 Uhr