Nachbarschaftsstreit eskaliert - droht Mann mit Schusswaffe? Stand: 01.08.2021 15:49 Uhr Sonnabend ist es in der Innenstadt von Hannover zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein 51-Jähriger soll bei einem Nachbarschaftsstreit in einem Wohnhaus am Steintor eine Waffe gezogen haben.

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um das Rotlichtviertel gegen 20.30 Uhr weiträumig ab. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Bevor die Fahnder in die Wohnung des 55-Jährigen eindringen konnten, meldete sich der Mann bei den Beamten, wie ein Sprecher mitteilte. Der Verdächtige ließ sich gegen 23.10 Uhr in unmittelbarer Nähe zu dem Wohnhaus festnehmen. Eine Pistole fanden die Ermittler weder bei dem Mann noch in seinen Räumen. Der 51-Jährige blieb bis 6 Uhr in Gewahrsam.

Beschuldigter will Opfer sein

Auslöser war offenbar ein Streit um Müllentsorgung, wie der Polizeisprecher in einer Mitteilung schrieb. Demnach seien der 51-Jährige und ein benachbartes Ehepaar im Treppenhaus aneinander geraten. Dabei soll der Beschuldigte eine Schusswaffe gezogen haben und die 54 Jahre alte Frau mit den Worten "Ich bringe dich um" bedroht haben. Dann soll er den Ehemann mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen und diesen leicht verletzt haben. Der Beschuldigte selbst gab bei seiner Vernehmung auf der Wache an, von dem 55-Jährigen geschlagen worden zu sein.

