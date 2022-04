Nach zweiter Bombendrohung: Polizei nimmt 49-Jährigen fest Stand: 01.04.2022 14:55 Uhr Nach einer ersten Bombendrohung beim Amtsgericht Hildesheim am Donnerstagmorgen ist am selben Tag andernorts eine weitere Bombendrohung eingegangen. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 49-Jährigen.

Auf die Spur ist die Polizei dem Mann gekommen, nachdem Mitarbeiter der Betreuungseinrichtung, auf deren Anrufbeantworter der zunächst Unbekannte mit einer Bombe drohte, die Stimme wiedererkannten. Der Tatverdächtige wird selbst von der Einrichtung betreut. Eine Gefährdung konnte ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie nahm den Mann noch am Donnerstag in seiner Wohnung vorläufig fest.

Der Verdächtige sagt bislang nicht aus

Bei der folgenden Durchsuchung seiner Wohnung seine keine Gegenstände zum Bau eines Sprengkörpers gefunden worden. Der 49-Jährige wurde auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft und nach Rücksprache mit dem Ermittlungs- und Betreuungsrichter und einer sogenannten Gefährderansprache wieder entlassen. Ob der Mann auch für die Drohung beim Amtsgericht in Betracht kommt, wird derzeit noch ermittelt. Der Mann verweigere bisher eine Aussage.

Weitere Informationen Bombendrohung: Justizzentrum Hildesheim am Vormittag gesperrt Die Drohung war per E-Mail im Amtsgericht eingegangen. Die Polizei setzte mehrere Sprengstoffspürhunde ein. (31.03.2022) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 31.03.2022 | 15:00 Uhr