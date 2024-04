Nach tödlichen Schüssen in Nienburg: Polizei sichtet Videoaufnahmen Stand: 03.04.2024 19:18 Uhr Bei dem tödlichen Einsatz an Ostern in Nienburg trugen eingesetzte Polizisten Bodycams, wie die Staatsanwaltschaft Verden dem NDR Niedersachsen mitteilte. Das Videomaterial werde ausgewertet, hieß es.

Es werde demnach auch untersucht, ob neben Schusswaffen beispielsweise auch Pfefferspray eingesetzt worden ist, sagte Staatsanwalt Koray Freudenberg aus Verden dem NDR. Der 46-jährige getötete Mann habe keine Vorstrafen gehabt. Es seien eine "niedrige einstellige Zahl" an Verfahren gegen den Mann geführt worden sein, wie die Polizei Verden dem NDR Niedersachsen mitteilte. Die meisten seien eingestellt worden und in keinem Verfahren sei es um Gewalttaten gegangen.

Videos 3 Min Schüsse in Nienburg: Verfahren gegen 14 Polizeibeamte Ein Mann soll mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein. Nun kam raus: Auch in Hamburg soll er schon aufgefallen sein. (03.04.2024) 3 Min

Drei Bundespolizisten in Hamburg mit Messer verletzt

Zwei Tage vor den tödlichen Schüssen in Nienburg soll der Mann Bundespolizisten in Hamburg bedroht und angegriffen haben. Drei Beamte wurden dabei nach mit einem Messer verletzt, wie die Staatsanwaltschaft dem NDR Hamburg bestätigte. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin einen Haftbefehl gegen den 46-Jährigen beantragt. Weil es rechtlich keine Haftgründe gab, lehnte das zuständige Amtsgericht ab. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten in Nienburg sollen von dem Vorfall in Hamburg gewusst haben. Der Mann soll den Beamten daher als gewaltbereit oder gewalttätig bekannt gewesen sein, wie die Polizei Verden mitteilte. Aus diesem Grund und weil der Mann auch diesmal mit einem Messer bewaffnet war, seien so viele Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagte Polizeisprecherin Fenja Land am Dienstag.

VIDEO: Tödliche Schüsse in Nienburg: "Zwei sogenannte Wirkungstreffer" (1 Min)

Ermittlungen gegen 14 Beamte

Der 46 Jahre alte Mann war am Samstag von acht Kugeln getroffen worden - zwei davon seien tödlich gewesen. Die beiden Kugeln hätten sowohl die Leber als auch das Herz des Mannes getroffen, sagte Koray Freudenberg, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag. Wer die Schüsse abgegeben hat, sei unklar, genauso wie die genaue Zahl der abgegebenen Schüsse. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittele gegen 14 beteiligte Polizeikräfte wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Dabei handele es sich um einen üblichen Vorgang, "um gerade auch den beteiligten Polizeibeamten die Beschuldigtenrechte zu gewähren", betonte Freudenberg. Die Dienstwaffen der beteiligten 14 Polizisten wurden sichergestellt.

Polizistin durch Schuss schwer verletzt

Der 46-Jährige hatte zunächst seine Freundin und dann herbeigerufene Polizisten mit einem Messer bedroht. Daraufhin fielen die tödlichen Schüsse. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz schwer verletzt. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Freudenberg am Dienstag. Dies gelte auch für einen mit dem Messer verwundeten Polizeihund.

