Nach tödlichen Schüssen: Haus im Landkreis Nienburg umstellt Stand: 17.06.2021 17:12 Uhr Bei einer Schießerei in Espelkamp (NRW) - nah an der Grenze zu Niedersachsen - sind zwei Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Er wird im Landkreis Nienburg vermutet.

Nach Angaben der Ermittler stammt der Verdächtige aus dem Flecken Diepenau. Das Haus des 52-Jährigen in dem Ort wurde am Nachmittag von der Polizei umstellt. Dabei sollen auch Spezialkräfte im Einsatz sein. Nach Informationen des WDR ist der Mann vermutlich bewaffnet.

Hintergründe unklar

Zu den tödlichen Schüssen in Espelkamp (Landkreis Minden-Lübbecke) war es den Angaben zufolge am Donnerstagmittag in der Innenstadt gekommen. Eine Person wurde in einem Haus getötet, die andere in einer Seitengasse in Sichtweite des Hauses, rund 100 Meter entfernt. Bei den Opfern handelt es sich um einen 48-jährigen Mann und eine Frau. Nach Informationen des WDR soll es sich um Bruder und Schwester handeln. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

