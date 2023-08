Nach schwerem Unfall in Hannover: Vier Opfer werden obduziert Stand: 23.08.2023 13:59 Uhr Die Ursache für den Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hannover-Marienwerder bleibt unklar. Vier Menschen sind gestorben. Einer der Insassen wurde lebensgefährlich verletzt, ein weiterer schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war am Montagabend ein BMW mit drei Insassen vom Fahrstreifen abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Nissan, in dem ebenfalls drei Menschen saßen. Der 19-jährige Fahrer des BMW, seine gleichaltrige Beifahrerin und der 21-jährige Beifahrer im Nissan erlagen vor Ort ihren Verletzungen. Ein 20-jähriger Mitfahrer des Nissan erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Todesopfer werden obduziert

Ein 17 Jahre alter Mitfahrer des BMW schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Der 21-jährige Fahrer des Nissan wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Befragung des Schwerverletzten sei bisher nicht möglich gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Zur Ursache für den Zusammenprall der Autos gebe es demnach zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die vier Todesopfer sollen nun obduziert werden, so der Polizeisprecher.

Viele Schaulustige an Unfallstelle

Beim Eintreffen hatten laut Feuerwehr vier Personen auf der Straße gelegen, zwei waren in den stark verformten Wracks eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten sie befreien. An der Unfallstelle versammelten sich schon nach kurzer Zeit zahlreiche Schaulustige, wie eine Feuerwehrsprecherin dem NDR Niedersachsen mitteilte. Sie hätten die Arbeiten der Rettungskräfte zwar nicht behindert, dennoch habe die Polizei den Bereich um den Unfall weiträumig absperren müssen. Nach Angaben der Polizei kamen auch Angehörige der verunglückten Personen zum Unfallort. Diese sowie auch die Einsatzkräfte wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Polizei sucht Zeugen zum Unfall

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall am Montagabend geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 109 18 88 zu melden.

