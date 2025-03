Stand: 17.03.2025 19:15 Uhr Nach medizinischem Notfall: 57-Jähriger stirbt in Hameln

In der Hamelner Innenstadt ist am Freitagabend ein 57 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Polizei sei zuvor eine medizinische Notlage gemeldet worden, so eine Sprecherin. Rettungskräfte hätten noch erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren. Die Polizei nahm noch in der Nacht Ermittlungen auf: Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann vor dem Notruf in eine Auseinandersetzung mit Jugendlichen geraten sein. Es habe sich aber kein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Streit und Todesfall ergeben, so die Polizeisprecherin. Auch bei der Obduktion des Leichnams seien keine Spuren auf äußere Gewalteinwirkung gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann aufgrund von Vorerkrankungen verstarb. Trotzdem sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es. Dabei sollen auch die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vernommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min