Stand: 12.10.2020 14:49 Uhr Nach Wasserschaden: Theater findet Übergangs-Spielstätte

Das Theater für Niedersachsen (TfN) hat eine neue Ausweich-Spielstätte gefunden. Ab dem 25. Oktober zieht das Theater in die Halle 39 in Hildesheim, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Mitte September hatte ein massiver Wasserschaden die Bühne des Stadttheaters unbespielbar gemacht. Als erster Stück feiert dann "Moby Dick" am neuen Ort Premiere. Der Kartenverkauf hat am Montag begonnen. Wann der durch eine defekte Sprinkleranlage entstandene Wasserschaden im Hildesheimer Stadttheater beseitigt ist, ist unklar. Das TfN hofft aber, im Februar in seine Heimspielstätte zurückkehren zu können.

