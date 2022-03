Stand: 08.03.2022 18:12 Uhr Nach VW beendet auch Conti Russland-Geschäft vorerst

Der Autozulieferer Continental stoppt ab sofort Produktion und Geschäft in Russland wegen dessen Angriffs auf die Ukraine. Betroffen sei vor allem das Werk Kaluga, in dem Reifen sowie Teile für die Industriesparte Contitech entstehen, teilte der DAX-Konzern aus Hannover am Dienstag mit. Auch das komplette Im- und Exportgeschäft mit der Russischen Föderation werde zunächst beendet. Die aktuelle Nachfrage werde "bis auf Weiteres aus den vor Ort bestehenden Lagerbeständen" bedient. Continental beschäftigt rund 1.300 Menschen in Russland. Es werde geprüft, wie der betroffenen Belegschaft eine Grundabsicherung ermöglicht werden könne, hieß es weiter.

