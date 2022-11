Stand: 16.11.2022 07:04 Uhr Nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw: A2 bei Hannover wieder frei

Ein Gefahrgut-Transporter ist am Dienstagabend auf der A2 bei Hannover in Fahrtrichtung Berlin in einen Graben gerutscht und umgekippt. Der Lkw hatte eine giftige Chemikalie geladen, es sei jedoch nichts ausgetreten, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Unfallursache sei ein geplatzter Reifen gewesen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis nach Mitternacht. Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau von bis zu zehn Kilometern Länge.

