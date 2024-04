Nach Tod von 22-Jähriger bei Osterfeuer: Polizei bittet um Fotos Stand: 03.04.2024 11:34 Uhr Nach dem Tod einer 22-Jährigen beim Osterfeuer in Beckedorf (Landkreis Celle) ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Ein Baum war in die Menge gestürzt.

Der sechs Meter hohe Baum stand nach Angaben der Polizei mitten im Osterfeuer. Gegen 22 Uhr am Samstag stürzte er in die umstehende Menschenmenge. Eine 22-jährige Frau wurde so schwer verletzt, dass sie zwei Tage später im Krankenhaus starb. Eine 23 Jahre alte Frau wurde schwer und ein gleichaltriger Mann leicht verletzt. Beide sind noch im Krankenhaus, hieß es am Mittwoch von der Polizei.

Polizei sucht Zeugen, Fotos und Videos

Ob der Baum im Osterfeuer eingebuddelt war oder nur durch andere Baumstämme gestützt wurde, ob es Absperrbänder rund um das Feuer gab - all das ermittelt nun die Polizei. Sie ruft Besucherinnen und Besucher des Osterfeuers in Beckedorf auf, der Celler Polizei Fotos und Videos von der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Die Beamten haben unter der Nummer (05141) 27 74 00 ein Hinweistelefon geschaltet.

