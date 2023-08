Stand: 11.08.2023 16:27 Uhr Nach Suche: 13-Jährige aus Alfeld wieder da

Die vermisste 13-Jährige aus Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist am Freitagnachmittag wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Das Mädchen war zuletzt am Donnerstagabend an der elterlichen Wohnanschrift gesehen worden und dann als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte per Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen gesucht.

