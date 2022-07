Stand: 17.01.2020 21:05 Uhr Nach Strohballen-Brand: 54-Jähriger in U-Haft

Nach dem Brand von rund 1.000 Strohballen in Nienhagen (Landkreis Celle) ist ein 54-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Celle mitteilte, wurde nach seiner Festnahme bei Durchsuchungen belastendes Beweismaterial entdeckt. Der Mann soll das Feuer vorsätzlich gelegt und einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht haben. Die Ermittler prüfen, ob der Verdächtige möglicherweise für weitere Brände verantwortlich ist. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Polizisten handeln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2020 | 19:00 Uhr