Stand: 02.08.2021 16:41 Uhr Nach Streit in Freden: Mann mit Stichverletzung in Klinik

Bei einem Streit in Freden im Landkreis Hildesheim hat ein Mann im Alter von Mitte 20 eine schwere Stichverletzung im Oberkörper erlitten. Er kam ins Krankenhaus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim am Montag mitteilten. Es handele sich um ein versuchtes Tötungsdelikt. Zur Schwere der Verletzung wollte ein Polizeisprecher sich aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht äußern. An dem Streit seien am vergangenen Donnerstag mehrere Männer im Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 30 beteiligt gewesen. Der Anlass und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die bisherigen Aussagen der Beteiligten und Zeugen seien teils widersprüchlich und erlaubten keine zuverlässige Rekonstruktion der Tat, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 51 21) 939-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2021 | 05:30 Uhr