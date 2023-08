Stand: 04.08.2023 07:28 Uhr Nach Rohrbruch: Haushalte in Hambühren ohne Wasser

In Hambühren (Landkreis Celle) ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Nach Angaben der Polizei ging der Notruf um kurz nach 1 Uhr in der Nacht zu Freitag ein. Es sei ein großes Loch entstanden, 1,50 Meter breit und tief. Zahlreiche Haushalte hätten seitdem kein Wasser mehr. Wie viele Haushalte genau betroffen sind, ist noch unklar. Nach Angaben des Wasserversorgers SVO ist der Bereich um die Sudermannstraße, den Oldauer Heuweg und die Teichstraße betroffen. Dort könne es zu Versorgungsausfällen und Trübungen des Wassers kommen. Arbeiter waren am Morgen dabei, den Rohrbruch zu reparieren. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, ist noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.08.2023 | 06:30 Uhr