Stand: 21.02.2024 08:49 Uhr Nach Rohrbruch: Haushalte in Burgdorf ohne Wasser

In Burgdorf (Region Hannover) können seit Dienstagvormittag zahlreiche Haushalte nicht mehr mit Wasser versorgt werden. Nach Angaben der Feuerwehr ist dafür ein Wasserrohrbruch im Westen der Stadt verantwortlich. Betroffen sind insbesondere Wohnhäuser rund um die Straße “Ellengrund“. Die Behörden versorgen die Anwohnerinnen und Anwohner seit dem Abend an einer Ausgabestelle mit Wasser. Wann der Schaden in dem Wohngebiet behoben wird, ist unklar. Auch über die Ursache gibt es noch keine Informationen.

