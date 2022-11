Nach Raubüberfall in Hannover: Polizei fasst Verdächtigen Stand: 13.11.2022 12:59 Uhr Zwei Räuber haben am Samstagabend einen Kiosk in Hannover-Ahlem überfallen. Die Polizei fasste einen 17 Jahre alten Verdächtigen. Der zweite Mann entkam. Die Beamten suchen Zeugen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betraten zwei Männer den Kiosk im Stadtteil Ahlem gegen 22.45 Uhr. Sie bedrohten einen 40 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und einer Schusswaffe und forderten Geld und Zigaretten. Der 40-Jährige soll den Räubern gesagt haben, dass er nicht alleine in dem Kiosk sei. Daraufhin seien die Männer geflüchtet. Bei der Fahndung stießen Beamte in der Nähe des Tatorts auf den 17-Jährigen und nahmen ihn fest.

Polizei hofft auf Hinweise

Der Flüchtige ist Zeugenaussagen zufolge 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug während der Tat eine silberne Jacke mit Kapuze und eine blaue Hose. Der Mann soll mit einer handelsüblichen Mund-Nasen-Bedeckung maskiert gewesen sein. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

