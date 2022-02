Stand: 15.02.2022 10:57 Uhr Nach Promillefahrt: 41-Jähriger randaliert auf Wache

Ein 41 Jahre alter Mann aus Hildesheim ist in der Nacht zu Dienstag mit seinem Auto einen Abhang an einer Kleingarten-Zufahrt abgekommen. Beamte der Polizei entdeckten den schräg stehenden Wagen gegen Mitternacht. Der 41-Jährige saß leicht verletzt in dem Fahrzeug. Die Besatzung eines Krankenwagens versorgte den Mann, wie die Polizei mitteilte. Dabei verhielt sich der 41-Jährige zunehmend aggressiver. Sie mussten den offenbar unter Alkoholeinfluss stehenden Mann unter Zwang auf eine Wache bringen. Dort sperrte dieser sich gegen eine Blutentnahme unter fortlaufenden Beleidigungen. Die Ermittler leiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs sowie Beleidigung ein und beschlagnahmten den Führerschein des 41-jährigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.02.2022 | 13:30 Uhr