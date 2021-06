Stand: 28.06.2021 12:19 Uhr Nach Messerstecherei in Hannover: Verdächtiger gefasst

Nach einer Messerattacke auf dem Opernplatz in Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Er soll zwei Menschen im Streit mit einem Messer angegriffen haben, einer von ihnen wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Das 20 Jahre alte Opfer sei mittlerweile außer Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen. Der Mann musste nach einem Stich in den Hals operiert und stabilisiert werden. Aktuell klären die Behörden, ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den mutmaßlichen Täter handelt. In der Nacht zu Sonntag waren nach Angaben der Ermittler zwei Gruppen von jungen Menschen zunächst am Bahnhofsvorplatz betrunken aneinander geraten. Dort griff ein Sicherheitsdienst ein, woraufhin sich die Gruppen auf dem Opernplatz verabredeten, um den Streit zu "klären". Dabei zückte ein Mann ein Messer und stach auf zwei seiner Kontrahenten ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.06.2021 | 13:30 Uhr