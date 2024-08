Stand: 15.08.2024 06:34 Uhr Nach Messerattacke in Hannover: Stalker muss in Psychiatrie

Wegen eines Messerangriffs auf einen 24-Jährigen in Hannover wird der Beschuldigte dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Angeklagte habe sich zum Zeitpunkt der Attacke in einem Wahn befunden, befand das Landgericht Hannover. Zu diesem Schluss seien während des Prozesses zwei Sachverständige unabhängig voneinander gekommen. Der 23-Jährige hatte laut Gericht eine junge Frau wochenlang gestalked. Im Februar habe er auf einen ihrer Begleiter eingestochen. Der 24-Jährige überlebte schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

