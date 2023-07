Stand: 07.07.2023 22:13 Uhr Nach Messerattacke: Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Wegen des Verdachts auf einen Messerangriff hat die Polizei am Donnerstag in Seelze (Region Hannover) einen 23-Jährigen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, leistete der Mann bei seiner Festnahme in einer leerstehenden Wohnung keinen Widerstand. Er soll am 30. Juni einen 43-Jährigen nach einem Streit vor einem Lebensmittelmarkt in Seelze mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 23-Jährige sei geständig und habe die Tat eingeräumt, hieß es. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

