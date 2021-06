Stand: 21.06.2021 07:43 Uhr Nach Messerattacke: Polizei Hannover sucht Jugendlichen

Die Polizei Hannover sucht weiter nach einem Jugendlichen, der einen 16-jährigen niedergestochen haben soll. Laut Polizei wollte das Opfer am Freitagabend bei einem Streit eingreifen. Der junge Mann hatte beobachtet, wie mehrere Personen auf einem Parkplatz am Hermann-Löns-Park einen Jugendlichen zusammenschlugen. Als der 16-jährige schlichten wollte, griff einer aus der Gruppe ihn mit einem Messer an. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Täter flüchtete in den Park. Die Polizei konnte weder ihn noch andere aus der Gruppe festnehmen und sucht nun Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.06.2021 | 06:30 Uhr