Nach Messerangriff am Bahnhof Hodenhagen: Polizei sucht Zeugen Stand: 17.02.2025 12:24 Uhr Auf einem Bahnsteig in Hodenhagen hat ein Mann am Sonntag eine 19-Jährige mit einem Messer angegriffen. Die Frau war zeitweise in Lebensgefahr. Mittlerweile hat sich ihr Zustand stabilisiert.

Das teilte ein Polizeisprecher am Montagvormittag mit. Der mutmaßliche Täter, ein 43 Jahre alter Mann, soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die 19-Jährige töten wollte. Bei dem Angriff am Sonntag gegen 17.15 Uhr am Bahnsteig in Hodenhagen habe er mehrfach auf die junge Frau eingestochen. Diese wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde noch vor Ort festgenommen. Der Bahnhof wurde bis Montagfrüh gesperrt, der Zugverkehr zwischen Hannover und Soltau musste vorübergehend eingestellt werden.

Angriff in Hodenhagen: Mutmaßlicher Täter ist polizeibekannt

Die Hintergründe der Tat sind unklar: Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass Täter und Opfer sich nicht kannten. Beide waren wohl am Bahnhof am Sonntag allein unterwegs. Ob es vor dem Angriff einen Streit gab oder ob der Mann unvermittelt auf die Frau losgegangen ist, konnte die Ermittler am Montagvormittag nicht sagen. Der 43-jährige Deutsche gilt als polizeibekannt: Er soll zuvor bereits in Niedersachsen Gewalttaten verübt haben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Angriffs. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05191) 93 800 entgegengenommen.

