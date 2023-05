Nach Messer-Attacke in Wunstorf: 22-Jähriger stellt sich Stand: 10.05.2023 09:37 Uhr Ein mutmaßlicher Messerstecher aus Wunstorf hat sich nach tagelanger Fahndung am Dienstag gestellt.

Der Polizei zufolge nahmen ihn Einsatzkräfte am Dienstag bei einem Rechtsanwalt in Hannover fest und brachten ihn zum Amtsgericht. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags.

VIDEO: Messerangriff am Bahnhof Wunstorf: Täter auf der Flucht (06.05.2023) (1 Min)

Opfer nicht mehr in Lebensgefahr

Am vergangenen Freitag hatte es gegen 17.40 Uhr einen Streit zwischen dem Angreifer und dem 35-Jährigen gegeben. Der Täter stach schließlich im Verlauf mehrfach auf sein Opfer ein und verletzte es lebensgefährlich am Bein und Oberkörper, so die Polizei. Mittlerweile sei der 35-Jährige gesundheitlich stabil und nicht mehr in Lebensgefahr.

Weitere Informationen Messerattacke am Bahnhof Wunstorf: Polizei sucht 22-Jährigen Der junge Mann soll einen 35-Jährigen mit Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer kämpft weiter ums Überleben. (05.05.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2023 | 10:30 Uhr