Nach Lkw-Unfall: A7 bei Hannover erst am Abend komplett frei Stand: 29.10.2021 13:22 Uhr Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw auf der A7 wird der Abschnitt zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover/Kirchhorst erst am Abend vollständig freigegeben.

Die Überholspur ist bereits seit Donnerstagabend befahrbar. Derzeit wird die Fahrbahn in Richtung Norden noch gereinigt. Gegen 20 Uhr sei das abgeschlossen, heißt es. Dann können Autofahrer wieder alle Spuren nutzen. Nur der Standstreifen bleibt bis mindestens Montag gesperrt. Noch kann es zu Behinderungen im Verkehr kommen. Die Autobahn war zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover/Kirchhorst Richtung Norden seit Mittwoch vollständig gesperrt.

Lkw hatte Kaliumhydroxid geladen

Der Gefahrgut-Transporter war Mittwochmittag kurz vor der Ausfahrt Kirchhorst in Flammen aufgegangen. Ursache war laut Feuerwehr ein geplatzter Reifen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Als er das Feuer am Auflieger bemerkte, hielt er an und konnte die Zugmaschine noch abkoppeln. Laut Polizei hatte der Lastwagen Kaliumhydroxid transportiert, das zum Beispiel in der Waschmittelfabrikation zur Herstellung weicher Seifen verwendet wird.

Enorme Hitzeentwicklung

Die Löscharbeiten waren einem Feuerwehrsprecher zufolge schwierig: Der Stoff reagierte mit Wasser, es entwickelte sich eine enorme Hitze. Auch am Donnerstagvormittag waren die Gefahrenstoffe noch zu heiß, um sie bergen zu können. Am Donnerstagmittag begannen die Einsatzkräfte mit der Bergung des gefährlichen Stoffes. Danach wurde den Angaben zufolge die Fahrbahn gereinigt.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Messtrupps untersuchten den Graben an der Autobahn auf mögliche Verunreinigungen. Mit Hilfe einer Drohne wurde das Gelände nach weiteren Gewässern abgesucht, die verschmutzt sein könnten. Das Technische Hilfswerk dichtete den Graben mit Sandsäcken ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Polizeiangaben nicht.

Deutliche Probleme im Berufsverkehr

Während der Löscharbeiten war die A7 in beide Richtungen gesperrt. Am Donnerstag floss der Verkehr in Richtung Kassel wieder. Die Sperrung in Richtung Hamburg sorgte aber in Hannover für deutliche Verkehrsprobleme, vor allem morgens und abends im Berufsverkehr.

Folgeunfall am Mittwochabend

Infolge der Sperrung war es am Mittwochabend zu einem weiteren Unfall am Stauende gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters konnte in der Nähe der A7-Abfahrt Laatzen am Mittwochabend nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug, der sich am Ende des Staus befand. Der 32-jährige Transporterfahrer wurde lebensgefährlich, der 57-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt.

Karte: Sperrung der A7 in Fahrtrichtung Hamburg

