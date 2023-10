Nach Hamas-Angriff auf Israel: Hannover will Solidarität zeigen Stand: 09.10.2023 10:25 Uhr Hunderte Menschen wollen heute Nachmittag in Hannover im Rahmen einer Kundgebung ihre Solidarität mit Israel zeigen. In Osnabrück hatten am Sonntag bereits 170 Menschen gegen den Terror der Hamas demonstriert.

"Wir verurteilen diese Angriffe der Hamas und stehen an Israels Seite", so der Verein Freundeskreis Hannover, der die Deutsch-Israelische Gesellschaft bei der Organisation der Kundgebung unterstützt. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser Verbrechen." Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und Yevgen Bruckmann von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover sind als Redner angekündigt.

Videos 1 Min Angriffe in Israel - Reaktionen aus Niedersachsen In Israel gibt es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Niedersachsen will die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen hier erhöhen. 1 Min

Kundgebung findet auf dem Steintorplatz statt

Der Präsident der Jüdischen Gemeinde Niedersachsen, Michael Fürst, hofft auf mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für viele Gemeindemitglieder sei die derzeitige Situation fürchterlich. Die Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung" soll um 17 Uhr auf dem Steintorplatz stattfinden.

Spontane Kundgebung gegen Hamas-Angriff in Osnabrück

Auch die Jungsozialisten (Jusos), die Grüne Jugend, die Jungen Liberalen, der Ukrainische Verein in Niedersachsen und die Ezidische Akademie unterstützen die Kundgebung. In Osnabrück waren bereits am Sonntagabend auf dem Theater-Vorplatz laut Polizei spontan rund 170 Menschen zusammengekommen, um so ihre Solidarität mit Israel zu bekunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2023 | 10:00 Uhr