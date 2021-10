Stand: 24.10.2021 09:34 Uhr Nach Großbrand: Wieder brennt ein Haus in Schneeren

In einem Wohnhaus in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Einfamilienhauses im Ortsteil Schneeren brachten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit. Die rund 70 Einsatzkräfte konnten die Flammen im Dachstuhl den Angaben zufolge schnell löschen. Erst am Freitag war in Schneeren ein Gasthaus durch ein Feuer zerstört worden. Die letzten Einsatzkräfte seien dort erst sieben Stunden vor dem erneuten Brand abgezogen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

