Stand: 08.11.2021 07:47 Uhr Nach Großbrand: Experten untersuchen Gelände in Hannover

Die Ursache für den Großbrand im Brinker Hafen in Hannover ist weiterhin unklar. Experten wollen heute den Brandort in Hannover näher untersuchen. Das Feuer war am Freitagnachmittag in drei Hallen eines Recyclingbetriebs ausgebrochen. Eine schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. In der Luft wurde aber keine gefährliche Schadstoffkonzentration festgestellt. Bei dem Großbrand wurde niemand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.11.2021 | 07:30 Uhr