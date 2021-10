Nach Gefahrgut-Brand auf A7: Schwerer Unfall an Stauende Stand: 27.10.2021 21:53 Uhr Auf der A7 ist am Mittwoch ein Gefahgut-Laster zwischen Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover/Kirchhorst in Brand geraten. Wegen Bergungsarbeiten ist die A7 Richtung Norden bis in die Nacht gesperrt.

In Richtung Süden ist die Sperrung aufgehoben. Der Verkehr auf der A7 staute sich zwischenzeitlich sowohl nach Norden als auch nach Süden. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet. Die Feuerwehr vermutet als Unfallursache einen technischen Defekt an dem Fahrzeug. Der Lkw hatte Kaliumhydroxid geladen. Eine unmittelbare Gefahr für Anwohner bestand laut Polizei nicht.

Kleintransporter fährt auf Sattelzug auf

Am Abend ist es am Stauende zu einem Unfall gekommen. Zwischen der Anschlussstelle Laatzen und der Raststätte Wülferode in Richtung Hamburg wurde der Fahrer eines Kleintransporters lebensgefährlich verletzt. Der Wagen sei auf einen Sattelzug aufgefahren, so die Polizei. Weitere Angaben zur Identität des Verletzten gab es zunächst nicht.

