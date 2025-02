Nach Flucht aus Maßregelvollzug: Polizei nimmt 24-Jährigen fest Stand: 27.02.2025 10:18 Uhr Ein aus dem Maßregelvollzug in Wunstorf verschwundener 24-Jähriger ist wieder zurück. Ein Zeuge hatte den jungen Mann am Hauptbahnhof in Hannover erkannt, teilte die Polizei mit.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 24-Jährigen demnach am Mittwochabend fest und brachten ihn wieder in die Einrichtung nach Wunstorf. Den Angaben zufolge war der Mann nach einem Hofgang am Dienstag aus dem Maßregelvollzug entwichen - einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht sind.

Polizei bat Zeugen um Hinweise

Eine Fahndung am Dienstag war laut Polizei erfolglos geblieben. Bei der Suche nach dem 24-Jährigen kam demnach auch der Polizeihubschrauber "Phoenix" zum Einsatz. Am Mittwoch sei mit Unterstützung eines Personenspürhundes nach dem Flüchtigen gefahndet worden. Auch dieser Einsatz habe nicht zum Auffinden des Gesuchten geführt. Die Ermittler hatten daher Zeugen um Mithilfe gebeten.

