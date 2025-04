Stand: 01.04.2025 08:03 Uhr Nach Fallschirmsprung: Feuerwehr rettet Soldatin vom Baum

Eine Fallschirmspringerin ist auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Celle versehentlich in einem Baum gelandet. Es folgte ein ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr. Sie musste in den Stadtteil Scheuen ausrücken. Mithilfe einer Drehleiter konnte die Soldatin anschließend unverletzt aus sechs Metern Höhe gerettet werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle und Scheuen. Was bei der Landung schief gelaufen ist, ist laut Feuerwehr unklar.

